Азербайджанская спортивная, да и не только спортивная, общественность обсуждает матч 6-го тура группы E Лиги Европы по футболу между азербайджанским «Карабахом» и английским «Арсеналом». Выиграли англичане со счетом 0:1, но знатоки футбола уверены: для агдамского клуба, который впервые в этом сезоне пробился в Лигу Европы, в матче против одной из сильнейших команд, это неплохой результат. Однако политическая «тусовка» обсуждает другую новость: уже в конце матча на поле выскочил экзальтированный болельщик в футболке с портретом террориста Монте Мелконяна и флагом оккупационного марионеточного режима, созданного Арменией в Карабахе. Правда, в отличие от Еревана, где в 2015 году во время матча сборных команд Армении и Португалии на поле выскочил подросток — сын арестованного оппозиционера Шанта Арутюняна, в футболке с его портретом, и упитанные армянские полицейские несколько минут гонялись за ним, британская служба безопасности сработала быстро и четко. А главный тренер азербайджанского «Карабаха» Гурбан Гурбанов на послематчевой пресс-конференции высказал свою оценку: «Об этом говорить особо не хочу. Только трусы так поступают. Сделавший подобное человек, не должен был потом убегать, испугавшись. Только трусы делают один шаг вперед, а затем убегают».

Зачем устраиваются такие провокационные выходки, в общем-то, понятно: «попасть в новости», напомнить о своем существовании и т.д. Только вот в ближайшее время оккупированный Карабах может «попасть в новости» совсем не в том контексте, как бы того хотелось его руководству. На оккупированных азербайджанских землях наблюдатели фиксируют резкий рост напряженности, который уже «отозвался» серией отставок местного военного «руководства». По информации Aysor.am, «министр обороны Нагорного Карабаха» Левон (Лева) Мнацаканян освобожден от занимаемой должности. В тот же день «президент Нагорного Карабаха» Бако Саакян представил нового «министра» — Карена Абраамяна, который ранее занимал должность начальника штаба Армии обороны Карабаха. Другим указом «президента Нагорного Карабаха» Бако Саакяна начальником штаба местной «армии», то есть армянского экспедиционного корпуса, назначен Джалал Арутюнян, который ранее занимал должность командующего армейским объединением в южном направлении.

Причем по ту сторону линии фронта нет даже теоретических шансов назвать эту рокировку «рабочим решением». Все произошло на слишком уж примечательном фоне. По совести говоря, отношения Никола Пашиняна с Бако Саакяном изрядно натянулись еще по горячим следам ереванской «революции», когда в Ханкенди начались волнения и была предпринята попытка сместить Бако Саакяна. Ситуацию тогда погасили с немалым трудом и тоже ценой отставки нескольких «силовиков» рангом пониже. Но накануне досрочных парламентских выборов в Армении ситуация накалилась вновь. Толчком послужило заявление кандидата в депутаты от пашиняновского блока «Мой шаг» Сасуна Микаеляна о том, что победа революции более важна, чем победа в карабахской войне.

Здесь, конечно, надо бы напомнить, что никакой «победы в карабахской войне» Армения не одержала. Есть территориальный успех, одержанный за счет прямого соучастия России в агрессии против Азербайджана, примерно такой же, как у Гитлера к концу 1941 года, когда немцы стояли в подмосковных Химках и могли разглядывать Кремль в бинокль. Так что путать частичный успех с победой не стоит. Но в данном случае речь о другом. В Ханкенди, судя по всему, заявление Сасуна Микаеляна вызвало нешуточную панику: а что, если в Армении меняются приоритеты? И там решили, что продолжение оккупации азербайджанских земель обходится Армении слишком дорого? На Микаеляна «напустились» и «секретарь Совета безопасности Карабаха» Виталий Баласанян, и начальник пресс-службы «армии обороны Карабаха» Сенор Асатрян, и пресс-секретарь Бако Саакяна Давид Бабаян, и бывший «директор Службы национальной безопасности Карабаха» Аршавир Карамян, который в настоящее время является представителем Бако Саакяна по особым поручениям. Тут уже не выдержал Пашинян, который весьма резко посоветовал Бако Саакяну призвать к порядку свою «команду»: «С чего это они активизировались, делают различные комментарии и почему пытаются каким-то образом вмешаться и показать свое присутствие в избирательной кампании по парламентским выборам в Армении? Должен сказать, что у меня много вопросов в этой связи, и эти вопросы я обязательно обсужу с Бако Саакяном. А до этого я призываю господина Саакяна призвать представителей своего правительства к порядку и отправить их заниматься своей работой. Я что-то не понял, пресс-секретарь «президента Карабаха» через день выступает с комментарием в связи с моими словами. Надо же! Отрезвитесь, уважаемые, и займитесь своей работой». И вот теперь выборы позади, Пашинян и его соратники добились впечатляющего успеха, но Никол Воваевич, похоже, из тех, кто легко забывает свои обещания, но зато накрепко помнит нанесенные обиды. Внешне вроде бы все благополучно, Бако Саакян поздравил Пашиняна с победой на выборах, а Пашинян принял в Ереване Бако Саакяна и обсудил с ним текущие дела, только вот все это происходило в то время, когда Ереван обсуждал слухи о скорой грядущей отставке Левы Мнацаканяна, Виталия Баласаняна и Аршавира Карамяна, то есть тех, кто наиболее активно «наезжал» на Сасуна Микаеляна. Давид Бабаян, пресс-секретарь Бако Саакяна, попытался успокоить страсти. «Нужно следить за официальным информационным потоком. Ажиотаж, спекуляции неуместны. Если подписываются указы о назначениях либо увольнениях, не имеет значения, о ком речь, вы знаете, что мы всегда распространяем. Если же нет такой информации, соответственно не нужно спекулировать» — цитируют его ереванские информагентства. Только вот уже очень скоро после его нравоучительных речей отставка Левы Мнацаканяна стала реальностью. Удастся ли «затормозить процесс» на этой стадии — вопрос открытый. А ставки высоки.

Соблазнительно, конечно, предположить, что Никол Пашинян действительно готовится к реальным шагам, направленным на урегулирование конфликта, и «отодвигает» от власти тех, кто наиболее активно может этому противодействовать. Только вот Айк Ханумян, «депутат карабахского парламента», в интервью радио «Азатутюн» с восторгом заявил о Пашиняне: «Впервые в Армении мы имеем власть, которая не говорит о сдаче территорий».

Другой вопрос, что в Карабахе хватает недовольных правлением военно-криминальной диктатуры Саакяна. А Никол Пашинян тоже не прочь «зачистить» от своих противников-карабахцев не только Ереван, но и Ханкенди, где к тому же находится и экономический, и военно-силовой «базис» карабахского клана. К тому же, несмотря на недавний и несомненный успех на выборах, судя по всему, чувствует себя не до конца уверенно. И дело не только в явке в 48%. Его до сих пор не поздравил с победой Владимир Путин, и местные наблюдатели, как прозрачно намекает газета «Грапарак», не исключают, что Москва готовит «сюрприз». А местные радикалы, включая ту же «Сасна Црер» (а это, напомним, партия, созданная профессиональными террористами), уже намекают, что года через два будут опрокидывать уже нынешний парламент. К тому же в той «разборке», которая сейчас затевается в Ханкенди, речь идет не о представителях «болтающего класса», а о «полевых командирах», которые при случае могут и в прямом, и в переносном смысле взяться за оружие и еще выставить изрядное количество «штыков». Против азербайджанской армии они, конечно, без российской поддержки выстоят вряд ли, но вот устроить гражданскую войну в Армении могут вполне. Будут ли они сидеть и ждать, пока Никол Пашинян завершит «зачистку» не только Еревана, но и Ханкенди? Или же решатся на полноценный мятеж? И самое главное, кто еще постарается этим мятежом воспользоваться? А это значит, что отставка Левы Мнацаканяна, скорее всего, далеко не последнее звено в цепи. И полноценное обострение ситуации по ту сторону линии фронта как минимум не исключено.

А вот это уже ставит вполне понятные задачи перед Азербайджаном. И дело не только в том, что в такой ситуации многократно возрастает риск провокаций на линии фронта. Нагорный Карабах, напомним в который уже раз — это международно признанная территория Азербайджана. А значит, наша страна не только имеет право, но и обязана вмешаться в ситуацию и навести порядок, если оккупанты попытаются решать свои проблемы оружием и кровью. И тут уже неважно, понимают ли это по ту сторону линии фронта.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az