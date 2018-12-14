Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов сделал предупреждение относительно ожидаемых в Азербайджане погодных условий.

Как сообщили в департаменте, ожидаемые в ночь с 14-го на 15-ое декабря в Баку и на Абшеронском полуострове осадки временами могут принять интенсивный характер.

Начиная со второй половины дня 16 декабря и до дневных часов 17 декабря на фоне усиления северо-западного ветра температура воздуха понизится на несколько градусов, максимальная температура составит 4-6 градусов тепла, в некоторых местах возможны осадки.

В районах Азербайджана со второй половины дня 17 декабря по 19-ое декабря ожидаются нестабильные погодные условия, временами дожди, в горных и предгорных районах возможен снег, который в некоторых местах может принять интенсивный характер.

На отдельных территориях западный ветер временами усилится. По сравнению с предыдущими днями столбики термометров опустятся на 5-7 градусов. Уровень рек может подняться.

Minval.az