Пользователи соцсетей продолжают обсуждать видеозапись, на которой некий молодой человек совершает различные трюки на мемориале «Вечный огонь» в Аллее Шехидов в Баку. И в качестве наказания предлагают призвать «героев» видео в ряды Вооруженных сил и направить их служить на передовую, привлечь к ответственности по статье «хулиганство», привести разъяснительную беседу, как с ними, так и с их родителями.

Видеозапись распространена накануне, и уже успела привлечь внимание официальных лиц. Заместитель главы пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, полковник полиции Орхан Мансурзаде сообщил СМИ, что в настоящее время в связи с этим вопросом ведется расследование.

«Проводится расследование по установлению личности и привлечению к ответственности молодого человека, запечатленного на видео. Общественность будет проинформирована об итогах расследования», — сказал он.

Это не первый случай совершения акта вандализма на территории Аллеи Шехидов. Напомним, 22 августа 2014 года в отношении могил Ильхама и Фаризы Аллахвердиевых на Аллее Шехидов был совершен акт вандализма. По факту Прокуратурой города Баку было возбуждено уголовное дело по статье 245 Уголовного Кодекса. Проведение следствия по этому делу было поручено Следственному управления Главном управлении полиции города Баку.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Сабаильского районного управления полиции, человек, осквернивший могилы Ильхама и Фаризы, был задержан. Им оказался душевнобольной житель Хазарского района Нусрат Гулам оглу Гасымов.

Возможно, по причине болезни Гасымов не мог анализировать и контролировать свои действия. Однако это нельзя утверждать в отношении действий пока неизвестного молодого «трюкача», изображенного на видео, и его друзей, один из которых также попал в кадр, а другой остался за кадром, так как снимал на камеру сотового телефона действия своих «кентов».

Мы не сомневаемся в том, что правоохранительные органы в кратчайшие сроки установят личности «героев» данного видео. Вопрос в том, как их наказать, чтобы это стало уроком для них и для тех, кто решит повторить их «подвиг».

Тем временем экс-сотрудник правоохранительных органов, ветеран первой карабахской войны Габиль Заманов напомнил о том, что данная территория находится под охраной и оснащена системой видеонаблюдения.

Помимо сотрудников охраны, безопасность территории Аллеи Шехидов обеспечивают и сотрудники пост-патрульной службы. По его словам, при проведении расследования данного инцидента, будет также дана оценка действиям сотрудников охраны.

Что касается ответственности молодых лиц, которые запечатлены на видео, то, по словам ветерана полиции, их обязательно накажут.

«Существуют различные виды наказания за нарушение общественного порядка. Помимо денежного штрафа, их действия также необходимо обсудить публично, с участием коллектива среднего или высшего учебного заведения, где они учатся, не забыв пригласить их родителей. Они должны понять, что нельзя играть с чувствами граждан. Аллея Шехидов – для нас свято, там похоронены те, кто отдал жизни за нашу свободу», — подчеркнул Г.Заманов в интервью Minval.az.

При этом ветеран полиции отметил, что для того, чтобы подобные случае не повторялись впредь, необходимо уделять внимание вопросам патриотического воспитания молодежи. Особая роль в этом вопросе относится электронным СМИ.

«А на наших телеканалах, как ни включишь телевизор, сплошные шоу – программы. Кроме того, и в учебных заведениях должны уделять внимание вопросам патриотического воспитания молодежи», — отметил он.

В свою очередь юрист Эльчин Гамбаров сомневается в том, что этих молодых лиц можно привлечь к уголовной ответственности.

«Если они ничего не разрушили, не совершали телодвижений, которые можно расценить как осквернение памяти погибших, в их действиях нет ничего такого, что могло бы послужить для привлечения к ответственности.

Здесь, скорее, можно предпринять меры общественного воздействия. Есть неписанные законы, которые чтут граждане. А для этого существуют СМИ, голоса интеллигенции и общественности. Это может иметь положительное последствие в их дальнейшей судьбе», — пояснил он Minval.az.

Подчеркнув, что лично он также возмущен действиям «героев» данного видео, тем не менее, Э.Гамбаров отметил, что «если мы живем в правовом государстве, то не можем наказать их лишь только на основе эмоций».

«Если законодатели приняли бы решение, согласно которому были бы запрещены действия увеселительного характера на могилах, или что-либо в этом роде, это иное дело. В этом случае, мы могли бы привлечь этих лиц к уголовной ответственности. А так как закон не регулирует подобные действия, то, это не возможно», — отметил он.

Бахтияр Сафаров

Minval.az