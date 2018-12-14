В Баку проводятся подготовительные работы в связи с наступающим праздником, Новым годом.

Как сообщает Trend, ведутся работы по установке праздничных елок в различных местах Баку. Традиционно, самая высокая елка будет расположена на площади Азадлыг: здесь уже ведутся соответствующие работы по установке елки высотой в 37 метров (включая звезду) и окружностью в основании — 16 метров.

Согласно информации, предоставленной компанией-подрядчика, в случае сохранения благоприятной погоды работы завершаться в предусмотренные сроки и с 22 декабря елка будет в распоряжении жителей столицы.

Minval.az