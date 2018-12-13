Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Нефтчала-Хол Гарагашлы в Нефтчалинском районе.

Согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Нефтчала-Хол Гарагашлы, соединяющей 19 населенных пунктов с населением в 44 тысячи человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2018 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана будет выделено 18,2 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в указанной сумме, Кабинету министров — решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

Minval.az