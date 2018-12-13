Халаф Халафов назначен на должность руководителя Аппарата Кабинета министров.
Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов подписал соответствующее распоряжение.
Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Халаф Халафов назначен на должность руководителя Аппарата Кабинета министров.
Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов подписал соответствующее распоряжение.
Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Дата: 2018/12/13 21:01
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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