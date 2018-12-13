Москва намерена продолжить содействие в налаживании прямого диалога между Баку и Ереваном, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы хотим продолжать содействовать прямому диалогу между Баку и Ереваном по урегулированию нагорно-карабахского конфликта», — сказал С.Лавров на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Мы хотим, чтобы оно состоялось», — сказал министр.

С.Лавров также отметил, что Россия и в национальном качестве, и в качестве сопредседателя минской «тройки» ОБСЕ (наряду с США и Францией), «будет делать все, чтобы способствовать достижению этой цели».

Minval.az