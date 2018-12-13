Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об освобождении Халафа Али оглу Халафова с должности заместителя министра иностранных дел.
Распоряжение вступает в силу с момента подписания.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об освобождении Халафа Али оглу Халафова с должности заместителя министра иностранных дел.
Распоряжение вступает в силу с момента подписания.
Дата: 2018/12/13 19:16
Раздел: Азербайджан, Важно
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