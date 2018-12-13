Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового Центра молодежи, построенного в поселке Бакиханов Сабунчинского района столицы.

Как сообщает «АзерТадж», Центр молодежи размещается в новом парке отдыха. Реконструкция в парке, территория которого составляет 2,3 гектара, началась в конце 2014 года. Перед трехэтажным Центром молодежи, построенным в рамках проводимой в парке реконструкции, возведен памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву. Глава государства возложил цветы к памятнику.

Затем президент разрезал ленту, символизирующую открытие Центра молодежи, и ознакомился с созданными здесь условиями.

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