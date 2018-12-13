Баку продолжит изоляцию Армении до полного освобождения оккупированных азербайджанских территорий.

Как сообщает сайт главы государства, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии, посвященной спортивным итогам 2018 года.

«До тех пор, пока наши территории находятся под оккупацией, мы продолжим изоляцию Армении. В результате проводимой нами политики Армения переживает демографический кризис, люди массово покидают эту страну», — подчеркнул Ильхам Алиев.

По его словам, целенаправленная политика, проводимая Азербайджаном, способствовала краху режима, который управлял Арменией более 20 лет.

Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан на международном уровне доказал, что является справедливой стороной в армяно-азербайджанском конфликте.

Президент отметил значение поддержки территориальной целостности Азербайджана, нашедшей подтверждение в документах о сотрудничестве, подписанных с Европейским Союзом и Декларации по итогам саммита НАТО в 2018 году.

Minval.az