В отношении Рамиза Тахвели, выбросившего в Баку жену с 5-го этажа, избрана мера пресечения в виде ареста.

Как сообщает Report, решением судьи Насиминского районного суда Шалалы Гасановой, он арестован на сроком на 3 месяца.

Следственным органом Р.Тахвели выдвинуто обвинение по статьям 120.1 (умышленное убийство) и 234.1 (незаконные приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления).

Отметим, что инцидент произошел в квартале 381 на улице Р.Бейбутова в Насиминском районе. Проживающий по указанному адресу Рамиз Пярвиз оглу Тахвели сбросил с пятого этажа здания свою супругу Аделю Азер гызы Тахвели 1988 г.р. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

В результате проведенных оперативных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении преступления Р.Тахвели. Выяснилось, что вследствие приема наркотических средств у Р.Тахвели возникли проблемы с психикой.

Напомним, что Рамиз Тахвели является арт-директором Buta Palace.

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