Азербайджан сегодня наладил стратегическое сотрудничество как с Россией, так и с США, сказал журналистам в среду заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, комментируя предстоящий в среду в Баку визит начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, сообщает Trend.

Отметим, что в среду в Баку состоятся переговоры между Герасимовым и верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО на европейском континенте Кертисом Скапарротти.

Как отметил Халафов, [переговоры в Баку] являются показателем доверительного отношения к Азербайджану, который выбран в качестве платформы, где обсуждаются значимые вопросы.

«Я считаю, что это является показателем влияния нашей страны», — добавил Халафов.

Напомним, что военачальники России и США (НАТО) уже проводили несколько встреч в Баку, где обсуждали актуальные вопросы европейской безопасности, ситуацию на Ближнем Востоке.

Minval.az