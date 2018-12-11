Производство рыбной продукции в Азербайджане сократилось почти на 50% за последние 20 лет.
Об этом говорится в заявлении представительства ООН в Азербайджане.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН совместно с министерством экологии и природных ресурсов провела семинар для анализа ситуации в сфере рыболовства.
В мероприятии также приняли участие представители министерства сельского хозяйства и Агентства по продовольственной безопасности.
Экспертам были представлены отчеты по 10 различным рыбоводческим хозяйствам для выдачи заключения.