Датская компания «Ново Нордиск» не занимается какой-либо экономической деятельностью на территории Нагорного Карабаха.

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана.

Согласно инструкции министерства иностранных дел Азербайджана, посольство страны в Великобритании расследовало информацию о продаже датской компанией-производителем лекарственных препаратов «Ново Нордиск» своей продукции сепаратистскому режиму, созданному на оккупированных территориях Азербайджана.

В результате расследования было установлено, что датская компания «Ново Нордиск» не занимается какой-либо экономической деятельностью на территории Нагорного Карабаха, с этой территорией не подписано торговых договоров и в Нагорный Карабах продукция не экспортируется.

Датская компания, подтвердившая в своем письме данную информацию, особо подчеркнула, что уважает территориальную целостность Азербайджана и ведет свою деятельность в соответствии с азербайджанским законодательством, а также международным правом. Датская компания также отметила, что обеспокоена распространением в прессе такого рода информации и что компания «Ново Нордиск» заинтересована в продолжении сотрудничества с Азербайджаном.

Minval.az