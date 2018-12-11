12 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако ближе к ночи местами возможен моросящий дождь. Утром на отдельных территориях будет туман. Временами усиливающийся юго-западный ветер днем перейдет в северо-восточный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 6-9, днем 11-13 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 7-9, днем 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, относительная влажность 65-75%.

Завтра утром в некоторых северных и западных районах Азербайджана будет туман, моросящий дождь, ближе к вечеру возможен дождь. В горных территориях ожидается снег. Скорость западного ветра местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 2-6, днем 9-14 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 3-7 градусов тепла.

Minval.az