Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 ноября 2018 года составляет 540 манатов, что на 2,8% больше показателя аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении Госкомстата.

При этом наиболее высокий размер заработной платы зафиксирован у работников добывающей сферы, финансово-страховой деятельности, информации и связи, в сферах профессиональной, научной и технической деятельности, на транспорте и складском хозяйстве, строительстве.

По данным статистики, общее число наемных работников, занятых в экономической сфере Азербайджана, по состоянию на 1 ноября 2018 года составляет 1 млн 552,8 тыс. человек. Из них 884,7 тыс. человек составили лица, работающие в государственном секторе экономики, 668,1 тыс. человек – в частном.

При этом 21,4% работников заняты в сфере образования, 18,6% — торговле, ремонте автотранспортных средств, 13,4% — промышленности, 8,5% — социальных и медицинских услуг, оказываемых населению, 7,2% — строительстве, 7% — госуправлении и обороне, 4,6% — транспорта и складского хозяйства, 3,4% — профессиональной, научной и технической деятельности, 3,3% — сельского, лесного и рыбного хозяйства, 1,6% — финансовой и страховой деятельностью, 11% — прочих сферах экономики.

Minval.az