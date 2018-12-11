Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в Кодекс об административных проступках.

Как сообщает Report, изменения связаны с применением штрафов относительно табака.

Согласно пункту 0.4 статьи 322 (Нарушение правил перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом) кодекса, за курение в автобусах, регулярно следующих по внутригородским (внутрирайонным), междугородним межрайонным) и международным маршрутам, предусматривается штраф в размере от 40 до 50-ти манатов. Данный штраф также будет применяться в отношении лиц, курящих в автомобильных транспортных средствах общего пользования и такси.

Закон вступил в силу.

Minval.az