Первый вице-спикер Милли Меджлиса Зияфет Аскеров заявил, что видеоролик с диалогом между ним и спикером Октаем Асадовым на последнем заседании парламента фальшивый.

В интервью Report Зияфет Аскеров сказал, что данный видеоролик является монтажом.

«Пусть этот фальшивый видеомонтаж останется на совести тех, кто его распространил. Мое воспитание, мой возраст и статус никогда не позволят обращаться к спикеру на «ты»», — сказал первый вице-спикер.

Отметим, что в последние дни в некоторых интернет-ресурсах и соцсетях распространили аудио- и видео материал о диалоге между первым вице-спикером и спикером парламента по случаю 100-летия парламента.

Minval.az