В бакинских поселках Говсан, Гарачухур и Амирджан сегодня и завтра будут перебои в подаче питьевой воды, говорится в сообщении ОАО «Азерсу».

Ограничения связаны с ликвидацией старых линий и подсоединением к сети нового магистрального водопровода.

Minval.az