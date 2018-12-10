В бакинских поселках Говсан, Гарачухур и Амирджан сегодня и завтра будут перебои в подаче питьевой воды, говорится в сообщении ОАО «Азерсу».
Ограничения связаны с ликвидацией старых линий и подсоединением к сети нового магистрального водопровода.
В бакинских поселках Говсан, Гарачухур и Амирджан сегодня и завтра будут перебои в подаче питьевой воды, говорится в сообщении ОАО «Азерсу».
Ограничения связаны с ликвидацией старых линий и подсоединением к сети нового магистрального водопровода.
Дата: 2018/12/10 22:21
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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