Счетная палата Азербайджана и Всемирный банк (ВБ) подписали соглашение о взаимопонимании, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Палате.

«Соглашение подразумевает планирование и реализацию тематического аудита в сфере государственных закупок по проектам, финансируемым ВБ», — отметили в Палате.

Согласно документу, ВБ также взял на себя оказание технической помощи для усиления аналитических способностей сотрудников Счетной палаты и разработки программного обеспечения аналитической направленности.

Соглашение вступает в силу со дня подписания и действительно до декабря 2021 года.

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