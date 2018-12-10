«Нейтрализовать» его Ереван собирается руками России

Ленты армянских информагентств в первые часы после выборов не запестрели поступившими в адрес Никола Пашиняна поздравительными телеграммами по поводу «победы демократии». А вот критические оценки уже прозвучали. В том числе и в Москве. Первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Госдумы России Константин Затулин даже без протокольной вежливости заявил: «Мы, в России, имеем полное право оценивать, в какой мере те или иные события отражаются на оборонном потенциале наших союзников по ОДКБ. Пашинян участвовал несколько раз во встречах с Владимиром Путиным, Россия никогда не отказывала армянским партнерам в консультациях. Однако я все больше убеждаюсь, что в данном случае между словами и делами есть серьезный зазор. Они говорят, что российско-армянские отношения никогда не были так хороши и при этом открывают расследование деятельности РЖД в Армении и заводят уголовное дело против «Газпрома»». А вопрос ОДКБ для Армении и тем более для команды Пашиняна — тема весьма болезненная. Этот вопрос самым прямым образом связан с ответом на вопрос, вступится ли за Армению Россия в случае возобновления боевых действий в Карабахе — словом, не то «поле», где можно позволить себе рисковать и ошибаться. Только вот теперь уже и до ереванских «десижнмейкеров» начинает доходить, насколько Армения ухудшила свои позиции в ОДКБ, устроив демонстративный судебный наезд на действующего на тот момент генсека организации. И самое главное, Ереван по-настоящему пугает рост влияния в ОДКБ Азербайджана, который в эту организацию не входит, но уверенно срывает «инициативы» Армении за счет своих отношений с Беларусью и Казахстаном. Дважды полученный Арменией «отлуп» — сначала в Астане, потом в Санкт-Петербурге — дает здесь предостаточно и информации к размышлению.

Теперь, однако, судя по всему, в Армении решили «переломить ситуацию». И нейтрализовать влияние Азербайджана в ОДКБ здесь собираются в расчете на поддержку России. Во всяком случае, на этот счет весьма недвусмысленно высказывается ереванская «Лрагир», которая представляет свою версию переговоров в Санкт-Петербурге. По словам издания, явно претендующего в сегодняшней Армении на ту роль, которую во времена Сержа Саргсяна играл «Голос Армении», интригующим тоном сообщает: «Пресс-секретарь президента Беларуси заявил, что в рамках ОДКБ достигнута договоренность о том, что вопрос генсека будет решен до конца текущего года. Пресс-секретарь отметил, что в рамках саммита ЕАЭС в Санкт-Петербурге 6 декабря вопрос обсуждался бурно, так, что всем пришлось потом просить друг у друга прощения». Из чего делает зубодробительные выводы: «Споуксмен белорусского президента волей-неволей признает, что его начальник соврал, заявив после саммита ЕАЭС в Санкт-Петербурге, что вопрос генсека практически решен, и им станет представитель Беларуси», и вообще «ощущение такое, что заявление пресс-секретаря Лукашенко – это его оправдание перед Алиевым».

На самом деле сама «Лрагир», скажем так, «сместила акценты». Напомним: уже на открытой для прессы части саммита ЕАЭС у Александра Лукашенко произошла пикировка с Владимиром Путиным по поводу цены на газ, после чего в СМИ загуляла информация об извинениях, которые президенту РФ принес его белорусский коллега. Комментируя эти слухи, пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила: «Журналисты, скорее, слышат то, что хотят слышать».

По ее словам, «президенты в ходе заседания детально обсуждали повестку дня — цифровизацию, устранение барьеров, нефтегазовые вопросы… Понятно, что была дискуссия, иногда серьёзная, во время которой и на тему назначения генерального секретаря ОДКБ вышли. Её обсуждали бурно, иногда очень бурно, насколько я знаю, ссора была очень серьёзная. За что потом извиняться пришлось всем перед всеми. Шквал эмоций был такой, что друг перед другом извинялись все лидеры». Вряд ли стоит напоминать и о другом: то, что в ОДКБ не произошло назначения нового генсека ОДКБ, уже априори означает для Армении крах надежд протащить на этот пост своего кандидата.

Другое дело, что признавать сам факт своей капитуляции в Ереване не хотят. И теперь «Лрагир» усиленно пытается выдать провал ереванской дипломатии едва ли не за ее успех: «Во всяком случае, если Армения осталась при своей позиции, то до конца года либо генсеком будет назначен представитель Армении, либо не будет назначен представитель Беларуси, иначе – вопрос не решится, или же Беларуси и ОДКБ придется заплатить Армении цену, которая будет явно весомой» — интригующим тоном заявляет газета, изрекая, что Ереван «приступил к активному отстаиванию своего интереса в ОДКБ». А затем недвусмысленно дает понять, что интерес этот состоит прежде всего в «нейтрализации» азербайджанского влияния: «Баку уже много лет – член ОДКБ, де-факто, поскольку его интересы в рамках блока отражены ярче, чем интересы члена-Армении. И провайдерами его интересов были как Россия, так и Беларусь и Казахстан». Судя по всему, в Ереване уже не могут не признавать успехов азербайджанской дипломатии, в том числе на тех «полях», которые еще недавно считали «своими».

И вот теперь «Лрагир» бойко излагает, как именно Ереван намерен переломить ситуацию: «После Апрельской войны Москва сознала серьезные проблемы подобной политики и включила тормоза. Беларусь и Казахстан таких проблем не имеют. Более того, они пытаются окольцевать и Москву, в том числе сотрудничая с Азербайджаном. И это только видимая часть айсберга, потому что к окольцеванию присоединяются и страны, вступившие в военно-политическое сотрудничество с Азербайджаном». И весьма откровенно озвучивает вывод: «В этой ситуации задачи меняются, и сейчас стоит задачи вывести Азербайджан де-факто из ОДКБ, чем занята Армения, при поддержке России».

И что же — «Лрагир» в очередной раз выдает желаемое за действительное? Или же между Москвой и Ереваном действительно достигнуты некие договоренности? По понятным причинам, официальные пресс-релизы на этот счет появятся не скоро (если появятся вообще). Но накануне досрочных парламентских выборов Министерство обороны Армении продемонстрировало имеющиеся на его вооружении системы «Искандер» и «Скад»: «Представляем самые мощные ракетные системы, имеющиеся на вооружении Армении. Эти системы в состоянии с точностью до нескольких метров испепелить объекты и территории на расстоянии сотен километров от места запуска», — уверяли в Ереване. Накануне там же демонстрировали ЗРК С-300.

Понятно, что на вооружении азербайджанской армии есть и оружие, которое с учетом географии гарантировано «накрывает» практически любую цель на территории Армении, и системы, способные перехватить ракеты ОТРК «Искандер», не говоря уже о порядком устаревших «Скадах». Многие азербайджанские эксперты полагают, что демонстрировала Армения оружие российской 102-й базы в Гюмри. Вопрос в другом: кому была адресована эта демонстрация силы? Армянским избирателям? Или… Азербайджану?

И вот тут уже изрядную пищу для размышлений дает новость, с военно-политическим сотрудничеством Москвы и Еревана как бы не связанная. В России сотрудники таможни уничтожили 120 килограммов азербайджанских помидоров.

По официальной версии, «сотрудниками управления Россельхознадзора по Томской области при осуществлении досмотра поступившего из Азербайджана подкарантинного груза — томатов свежих черри, выявлен опасный карантинный объект — южноамериканская томатная моль». Только вот в Москве уже не раз пытались «давить» на Азербайджан при помощи «россельхознадзоровских» проверок и облав на московских рынках. Только вот при этом забывали, что, во-первых, таможенные проверки груза томатов — не тот вопрос, ради которого в Азербайджане пойдут на уступки по Карабаху. Во-вторых, при всей важности российского рынка для азербайджанских экспортеров, здесь уже давно не действуют ни «система одного окна», которое Москва может закрывать по своему усмотрению, ни тем более стереотипы насчет «миллионов азербайджанцев, зарабатывающих на московских рынках». А в-третьих, и «в-главных», такими базарными методами Азербайджан не удастся превратить во «вторую Армению». Но зато это гарантированный способ уничтожить вместе с томатами черри остатки политической репутации России в глазах азербайджанской аудитории. И да, Москве восстановить потерянный авторитет будет куда сложнее, чем азербайджанским производителям — вырастить новый урожай томатов черри и найти для них рынок сбыта.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az