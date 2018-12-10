В Хырдалане повесился 25-летний молодой человек.
Как сообщает Report, в городе Хырдалан Абшеронского района Васиф Асадов 1993 г.р. повесился во дворе своего дома.
По факту ведется расследование.
В Хырдалане повесился 25-летний молодой человек.
Как сообщает Report, в городе Хырдалан Абшеронского района Васиф Асадов 1993 г.р. повесился во дворе своего дома.
По факту ведется расследование.
Дата: 2018/12/10 12:20
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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