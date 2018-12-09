Как говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Однако ночью и утром в некоторых местах возможно будет изморозь. Будет дуть юго-западный ветер, который днем временами усилится. Температура воздуха ночью составит 6-8, днем 9-12 градусов тепла.

В Нахчыванской Автономной Республике в основном будет без осадков. Местами бкдет туман. Будет дуть юго-западный ветер, который днем временами усилится. Температура воздуха ночью составит 0-5, в горных территория ночью 3-5 градусов мороза, днем 7-12 градусов тепла.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди-Шуша, Ходжалы-Ходжавенд, Губадлы-Зангилан-Лачин-Кельбаджар-Дашкесан-Гядабейском районах в основном будет без осадков. Ночью и утром местами будет туман. Будет дуть юго-западный ветер, который днем временами усилится. Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 5-8 градусов тепла.

В Газах-Гянджинском, Геранбойском, Тертер-Агдам-Агджабеди-Физули-Джебраильском районах в основном будет без осадков. Утром местами будет туман. Будет дуть юго-западный ветер, который днем временами усилится. Температура воздуха ночью составит 3-7, днем 8-13 градусов тепла.

В Балакен-Загатала-Гах-Шеки-Огуз-Габалинском, Исмаиллы-Шамаха-Агсу-Хызы, Сиязань-Шабран, Губа-Гусар-Хачмазском районах в основном будет без осадков. Ночью и утром местами будет туман, временами изморозь. Будет дуть юго-западный ветер, который днем временами усилится. Температура воздуха ночью составит 0-5, днем 6-11 градусов тепла, в горах ночью 2-7 градусов мороза, днем 0-5 градуса тепла.

В Центральном Аране: Агдаш-Мингячевир-Евлах-Кюрдамир-Имишли-Бейляган-Сабирабад-Билясувар-Саатлы-Ширван-Гаджигабул-Сальян-Нефтчалинском районах в основном будет без осадков. Ночью и утром местами будет туман. Будет дуть юго-западный ветер, который днем временами усилится. Температура воздуха ночью составит 4-8, днем 9-14 градусов тепла.

В Масаллы-Лянкяран-Астара-Лерик и Ярдымлинском районах ночью и утром в некоторых местах ожидаются дожди, днем в основном будет без осадков. Будет дуть западный ветер, который днем временами усилится. Температура воздуха ночью составит 7-9, днем 10-13 градусов тепла, в горах ночью 1-5, днем 7-10 градусов тепла.

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