Сегодня в АФФА прошло очередное заседание Исполкома Ассоциации.

Главный тренер национальной команды Гурбан Гурбанов, являющийся также членом Исполкома, покинул свой пост в сборной Азербайджана.

В беседе с журналистами он заявил, что решение о его уходе является «обоюдным».

«Мало был там на собрании. Меня обсуждали, поэтому я не должен был находится там, как в прошлом году, когда назначали. Расторгли контракт. Сказали, было неправильно, что тренер совмещал работу на двух постах. Пользы от этого было мало. Всех поблагодарил. Старался с честью делать свою работу. Контракт был долгосрочным, но чемодан в нашей работе должен быть готов. Пожелал им удачи», — цитирует его слова портал «Азериспорт».

В 2017 году под руководством Гурбанова, «Карабах» сумел пройти в групповой этап Лиги чемпионов. В ноябре 2017-го специалист был назначен на должность главного тренера сборной Азербайджана.

Minval.az