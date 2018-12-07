Глава «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов обсудил с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом реализацию проекта Luksar, сообщил «Интерфаксу» президент российской компании.

«Он (министр) сейчас еще раз попросил сделать экономическую модель. Поэтому будем работать над экономической моделью — что необходимо, чтобы запустить этот проект», — сказал он.

В.Алекперов выразил мнение, что «месяца три» будет продолжаться работа.

По его словам, другие проекты и трейдинг нефти на встрече не обсуждались.

«ЛУКОЙЛ»владеет 80% в совместном предприятии с Saudi Aramco — LUKOIL Saudi Arabia Energy Ltd. (Luksar). В 2009 году «ЛУКОЙЛ» сообщал, что открыл 2 месторождения в Саудовской Аравии — Тухман и Мушаиб — с запасами по категории С1 плюс С2 в 70 млн тонн конденсата и 300-400 млрд кубометров газа. Компания ожидала начала добычи углеводородов на проекте в СаудовскойАравии в 2015 году. Однако стороны не смогли договориться о цене на газ, и в 2017 году «ЛУКОЙЛ» заявил, что выходит из проекта.

Minval.az