ООО «Азерпочт» и «Почта России» подписали в пятницу Меморандум о сотрудничестве.

Меморандум подписан на полях проходящей в Баку «BakuTel 2018» — 24-й Азербайджанской международной выставки и конференции «Телекоммуникации, инновации и высокие технологии», сообщает пресс-служба Минтранса, связи и высоких технологий (МТСВТ) Азербайджана.

«Меморандум о сотрудничестве предусматривает решение между сторонами возникающих проблем в сфере почты, финансов и электронных услуг», — говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что Азерпочт в течение двух лет реализует международный проект отправки и приема товаров по электронной торговле, одним из основных партнеров по которому является «Почта России». В рамках указанного проекта ранее было достигнуто двустороннее соглашение с «Почтой России» о сотрудничестве в сфере оказания международных почтовых услуг.

«Целью подписания настоящего Меморандума является реализация новых шагов в направлении разрешения возникающих во время международных перевозок проблем в интересах почтовых перевозок обоих стран», — сообщает МТСВТ.

Minval.az