В связи с работами по реконструкции и капитальному ремонту время ограничения на вход (выход) на станцию бакинского метро «Бакмил» с 10 декабря будет продлено до 18:00, говорится в сообщении ЗАО «Бакинский метрополитен».

Станция «Бакмил» утром будет работать до 08:20. Ранее ограничение действовало с 08:20 до 17:00.

Согласно договоренности с Бакинским транспортным агентством, во время, когда станция «Бакмил» будет закрыта на входа и выход, между станциями «Бакмил» и «Кероглу» будет курсировать автобус.

Minval.az