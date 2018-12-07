Согласно утвержденному Министром Обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым плану, 7-го декабря состоялась годовая итоговая встреча с аккредитованными в Азербайджане военными атташе вооруженных сил иностранных государств.

Как сообщает МО АР, на встрече присутствовало 31 представителей из 28 иностранных государств и международных организаций.

Поприветствовав присутствующих от имени Министра обороны Азербайджанской Республики, начальник Управления Международного Военного Сотрудничества генерал-майор Гусейн Махмудов проинформировал гостей о нынешней военно-политической ситуации в регионе, агрессивной политике Армении против Азербайджана, а также проводимых реформах в армии, деятельности, осуществленной в течении года в сфере международного военного сотрудничества и планируемых на 2019 год мероприятиях. В ходе встречи начальник управления ответил на вопросы военных атташе.

Гости поблагодарили руководство Министерства Обороны Азербайджанской Республики за организацию подобных мероприятий и выразили надежду на продолжение дальнейшего плодотворного сотрудничества.

Minval.az