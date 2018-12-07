Европейский союз рассчитывает на скорейшее завершение переговоров с Азербайджаном по проекту нового соглашению о стратегическом партнерстве, заявил глава бакинского представительства ЕС Кестутис Янкаускас.

«На этой неделе в Баку находилась делегация из 13 переговорщиков Евросоюза. У нас прошли два раунда переговоров – по торговле и по политическим вопросам. Сегодня также состоялась видеоконференция по секторальным вопросам. На этих переговорах мы обсудили будущий договор по партнерству», — сказал К.Янкаускас журналистам в пятницу (цитата по «Интерфаксу»).

По словам дипломата, ЕС «серьезно подходит к этим переговорам, впервые они проходили в таком расширенном составе».

К.Янкаускас добавил, что Баку и Брюссель договорились до конца декабря продолжить контакты с целью обсуждения блока, касающегося секторальных вопросов. «Тут много специфической работы, но у нас хороший рабочий настрой. Мы будем стараться завершить переговоры (по соглашению) как можно скорее», — сказал он.

Minval.az