На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам, заместитель исполнительного секретаря правящей Партии Ени Азербайджан (ПЕА) Сиявуш Новрузов подверг критике азербайджанских бизнесменов, проживающих в России.

С.Новрузов обвинил их в бездействии: «Между Россией и Азербайджаном отношения на высоком уровне. Кто больше остальных использует с выгодой эти отношения? Азербайджанцы, занимающиеся предпринимательством, бизнесом в России. Говорят о Затулине. На его заседании принимает участие армянская диаспора и привлеченные ими люди. Какие организации кроме посольства Азербайджана в России, Фонда Гейдара Алиева и молодежных организаций проводили там мероприятия? Какие организуются мероприятия, куда бы собиралась российская общественность?

Ведь состоятельные лица, живущие там, пользуются этими возможности между странами.

В России нет каких-либо нападков полиции или других действий против азербайджанцев. Напротив, там они создают «Союз миллиардеров», занимают антиазербайджанскую позицию. На основе армянского плана заняты финансированием некоторых антиазербайджанских сил в Азербайджане. Эти люди должны выйти вперед. В парламенте России один Затулин, но есть сотни других людей, их нужно привлекать, чтобы сказать правое слово нашей страны. Не только государство, но и люди должны осознавать ответственность», — цитирует его слова Репорт

Minval.az