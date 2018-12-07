В Азербайджане места для погребения на кладбищах будут выделять бесплатно.

Согласно утвержденным новым «Правилам по закладыванию и управлению кладбищами» определена процедура выделения мест для захоронения, передает Репорт.

Согласно правилам, места для погребений на кладбище в соответствии с религиозной принадлежностью и национальными традициями жителей населенного пункта, с учетом размеров мест для погребения, определенных данными Правилами, должны делиться на секции, информация об этом должна быть размещена на информационной доске в хорошо заметном и читаемом месте у входа на кладбище.

Места для погребений граждан Азербайджана, пребывавших или проживавших в Азербайджане иностранцев или лиц, не имевших гражданства, одиноких лиц, выделяются руководством кладбища бесплатно.

Повторное использование места захоронения родственниками похороненного допустимо только спустя 25 лет с погребения и с предъявления соответствующего документа, подтверждающего родственные связи.

Minval.az