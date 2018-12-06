Азербайджан имеет все возможности для того, чтобы создать собственную школу фигуристов, потенциал страны в этом направлении очевиден, заявил заслуженный мастер спорта России Илья Авербух. Об этом фигурист рассказал в беседе с корреспондентом «Москва-Баку».

«Сегодня фигурное катание в Азербайджане развивается средними темпами. Помню, в 2000-х от республики выступала одна очень сильная танцевальная пара — Кристин Фрейзер и Игорь Луканин. Основные успехи Азербайджана связаны с чемпионатом Европы и попаданием в десятку лучших, это показывает определенный спортивный потенциал страны… Я хорошо знаком с вице-президентом Федерации фигурного катания Фуадом Гулиевым, мы дружим. Мне кажется, сейчас главное для Азербайджана — создавать свою собственную школу, а не приглашать фигуристов из-за рубежа. Для этого нужно привлекать профессиональных тренеров. Азербайджан — быстро развивающаяся страна, у которой есть финансовые возможности. Главное, чтобы было желание!», — поделился Авербух.

По словам бывшего спортсмена, побывать в Баку сейчас стремится каждый.

«Я был там только однажды — в 2008 году, тогда мы привозили в солнечную столицу большое ледовое шоу. С тех пор я очень хочу вернуться в Баку. Все мои знакомые стремятся там побывать. Город очень сильно изменился, похорошел за последние годы, было бы просто замечательно прогуляться по его улочкам! Если нас вновь пригласят приехать туда с шоу, мы с удовольствием прилетим!», — отметил он.

Minval.az