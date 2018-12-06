Классификация отелей после начала применения в Азербайджане новой национальной системы в этой сфере будет проводиться раз в четыре года, сказала в четверг Trend генеральный исполнительный директор новой Ассоциации отелей Гюнай Саглам.

По ее словам, через два года после присвоения «звезд» отель посетит т.н. «тайный гость», после чего будет определено, отвечает ли обслуживание отеля присвоенным «звездам».

Саглам также отметила, что владельцы отелей будут заранее проинформированы о критериях классификации, в связи с чем на соответствующем интернет-сайте будет размещена информация.

Она напомнила, что новая национальная система классификации отелей начнет применяться в сентябре-декабре следующего года.

«При создании новой системы классификации отелей за основу был взят европейский опыт», — сказала Саглам.

Она добавила, что отелям, не прошедшим классификацию, будет предоставлено время для повторного прохождения этого процесса. «Деятельность Ассоциации нацелена на оказание поддержки отелям. Процесс присвоения «звезд», осуществляемый с целью маркетинга, будет служить признанию отелей в региональном и мировом масштабах», — сказала Саглам.

Отметим, что ранее Гюнай Саглам сказала, что в мае следующего года будет создана комиссия по системе классификации отелей, а в июне-августе для отелей будут организованы тренинги в этой сфере.

«В Азербайджане действуют 500-600 отелей. Все они будут проинформированы об этом, поэтому мы соберем всех представителей гостиничной сферы из Баку и регионов», — сказала Саглам.

Minval.az