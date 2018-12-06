Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов и министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халид Абдулазиз Аль Фалих обсудили в Вене вопросы стабилизации цен на нефть, передает Интерфакс-Азербайджан.

«На встрече министры обсудили факторы, обуславливающие изменение цен на нефть, краткосрочные и среднесрочные перспективы, состояние спроса и предложения на рынке», — отмечается в сообщении Минэнерго Азербайджана.

В ходе встречи, в частности, были затронуты вопросы сокращения добычи нефти для обеспечения баланса и стабильности цен, а также необходимости продолжения сотрудничества между странами ОПЕК и не-ОПЕК в 2019 году.

«Кроме этого, министр обсудили перспективы расширения энергосотрудничества между двумя странами», — подчеркивает Минэнерго.

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