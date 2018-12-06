Азербайджан и Турция будут совместно производить грузовые вагоны для железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал министр транспорта и инфраструктуры Турции Мехмет Джахит Турхан.

«Турция и Азербайджан создадут в Азербайджане завод по производству грузовых вагонов для железной дороги БТК», — сказал министр журналистам после встречи с председателем ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавидом Гурбановым.

«Работа над проектом почти завершена. Машины начнут производиться сразу после создания заводов», — отметил Турхан.

Отметим, что железная дорога Баку — Тбилиси — Карс начала осуществлять перевозки с 2017 года.

Minval.az