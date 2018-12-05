В среду в Милане при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов – Российская Федерация, Стефан Висконти – Франция и Эндрю Шефер – США) началась встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова и и.о. главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна.

Согласно информации, размещенной на странице Twitter МИД Азербайджана, встреча проходит на полях 25-й встречи Совета министров ОБСЕ.

Во встрече также участвует личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик, говорится в сообщении.

Minval.az