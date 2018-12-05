Бакинский этап королевских гонок «Формула-1» «Гран-при Азербайджана» в 2018 году посмотрели 83 млн телезрителей, сообщает пресс-служба Операционной компании Baku City Circuit (BCC).

По данным пресс-службы, авторитетные британские таблоиды «The Times» и «The Guardian» признали «Гран-при Азербайджана» лучшей гонкой текущего года.

По сообщению организаторов королевских гонок, компании Formula One Management, удовольствие от перипетий бакинской гонки получили 76% зрителей, что выше среднего уровня, составившего 70%. По этому показателю «Гран-при Азербайджана» расположился на 5-ом месте, уступив Великобритании (90%), Австрии (85%), Бразилии (81%) и Мексике (79%).

Аналогичный опрос, проведенный компанией «Viasat» в скандинавских странах, поместил Азербайджан на третье место вслед за гонками в США и Китае.

На цифровых платформах «Гран-при Азербайджан» наблюдали 4,1 млн человек при среднем показателе в 3,3 млн (лучший показатель у «Гран-при Австралии»).

Minval.az