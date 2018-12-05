Компания ВР довольна реализацией проектов в Азербайджане, по которым она является оператором, заявил в среду журналистам региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс.

«Мы участвуем в Азербайджане в проектах разработки блока Азери-Чираг-Гюнешли, месторождения Шах-Дениз. Кроме того, у нас есть геологоразведочные проекты, работу по которым мы начнем в следующем году», — сказал Г.Джонс (цитата по «Интерфаксу»).

Он также отметил, что компания вкладывает крупные инвестиции в проекты и «в дальнейшем продолжит инвестировать в различные проекты в Азербайджане».

Касаясь информации о выходе из проекта Азери-Чираг-Гюнешли двух американских компаний — Chevron и ExxonMobil, Г.Джонс ответил, что не комментирует, слухи распространяемые прессой.

На вопрос, обращались ли эти компании в консорциум по поводу выхода из контракта, Г.Джонс сказал, что «на данном этапе такого требования к компаниям нет». Также он не стал комментировать возможность покупки BP доли американских компаний в проекте АЧГ.

Minval.az