Азербайджанский лоукостер Buta Airways получил в свой флот еще один новый самолёт Embraer E-190, поставленный напрямую с завода-изготовителя в Бразилии.

Он стал восьмым по счету во флоте низкобюджетного перевозчика и позволит добавить в расписание авиакомпании дополнительные рейсы в наиболее востребованные направления.



«Пополнение флота новыми самолетами позволит еще больше расширить маршрутную сеть Buta Airways. Мы рады, что национальный лоукостер пользуется большим спросом у граждан Азербайджана и туристов, прибывающих в нашу страну. Увеличение числа рейсов и направлений Buta Airways будет еще больше способствовать развитию туризма в нашей стране», — сказал президент AZAL Джахангир Аскеров.

Новый самолет Buta Airways получил название города Агдам.

По традиции в Международном аэропорту Гейдар Алиев новый самолет встречали водяной аркой.

Видеоролик с церемонии встречи нового самолета можно посмотреть по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=jqVTmK4NeJo&feature=youtu.be

Отметим, что авиакомпания уже открыла продажу по большинству направлений в летнем расписании – в Софию, Аланию, Санкт-Петербург и другие города, а также увеличила число рейсов в Измир до трех раз в неделю.

Buta Airways – первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL). Основана в декабре 2016 года, первый рейс выполнен 1 сентября 2017 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer E-190.

Авиакомпания базируется в Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев и выполняет рейсы по наиболее популярным направлениям.

Minval.az