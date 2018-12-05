Азербайджан занял третье место по мнению россиян среди самых успешных и стабильных стран СНГ.

Наиболее успешной и стабильной страной среди государств СНГ считает большинство россиян свою соседку по Союзному государству.

Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения ВЦИОМ, результаты которого были представлены 4 декабря на пресс-конференции в Москве.

По данным экспертов, столь позитивную оценку Беларуси выставили 68 процентов россиян. На втором месте Казахстан — 52%, на третьем — Азербайджан (16%). Далее следуют Армения (14%), Грузия (12%), Узбекистан (10%), Туркменистан (8%). Кыргызстан и Таджикистан набрали по 5%, а Молдова — 4%. Замыкает таблицу ВЦИОМ Украина с двумя процентами.

Кроме того, Азербайджан занял 5-е место в рейтинге стран, которые стремятся развивать с Россией экономическое сотрудничество и поддерживают ее на международной арене.

Беларусь заняла и первое место, с этим мнением согласны 60 процентов респондентов. На втором месте здесь опять оказался Казахстан — 47%. Третье место заняла Армения — 13%. Далее следуют Узбекистан (10%), Азербайджан (9%). По 6 процентов получили Кыргызстан, Таджикистан и Грузия. А вот к странам, наименее стремящимися к сотрудничеству с Москвой, участники опроса отнесли Молдову (4%), Туркменистан (3%) и Украину (1%).

Исследование «Партнеры России на постсоветском пространстве» проводилось в самом начале ноября в формате телефонного интервью. Было опрошено 1600 респондентов. Погрешность исследования не превышает 3,5%.

Minval.az