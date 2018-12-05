Проживающие во Франции родственники внесшего достойный вклад в дело обретения Азербайджаном независимости Джейхуна Гаджибейли – супруга его сына Тимурчина Паскаль Гаджибейли-Буше и их сын Бенжамин Гаджибейли приехали в Азербайджан.

Как передает Qafqazinfo, в первый день визита они посетили на Аллее почетного захоронения могилу Узеира Гаджибекова, а затем мемориальный комплекс «Шехидляр хиябаны».

В интервью журналистам Банжамин Гаджибейли отметил, что был в Азербайджане 12 лет тому назад:

«Страна очень развилась. В Баку много многоэтажных зданий, панорама Баку просто чудесна, Азербайджан очень изменился за короткое время».

Невестка Джейхуна Гаджибейли Паскаль Гаджибейли-Буше отметила, что этот визит очень значимый, и она довольна встречей.

Minval.az