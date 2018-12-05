Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов проводят мониторинги в точках общепита Гянджи.

Об этом сообщает Trend в среду со ссылкой на минэкологии.

В ходе мониторинга были взяты пробы воздуха с территорий местонахождения 17 точек общепита.

По результатам исследований, в 15 дворцах торжеств было установлено превышение нормы выбросов в атмосферу. По факту были составлены протоколы и акт, применены штрафы. Для установки отвечающего стандартам оборудования руководителям домов торжеств были даны указания, обязательные к исполнению.

В ходе мониторинга и разбирательств было установлено, что очистные сооружения установили только два дома торжеств — «Münasib» и «Qızıl saray».

Мониторинги продолжаются в других точках общепита.

Minval.az