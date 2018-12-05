ОАО «Azerkosmos» обеспечит сотни школ в высокогорных районах Азербайджана спутниковым интернетом.

Об этом сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.

Azerkosmos подготовило проект, который позволит обеспечить скоростным спутниковым интернетом 600 школ в труднодоступных районах Азербайджана.

«Для реализации этого проекта будут использованы емкости нового спутника «Azerspace-2», — сказали в «Azerkosmos».

В сентябре 2018 года Азербайджан с космодрома Куру запустил на орбиту телекоммуникационный спутник «Azerspace-2». Спутник Azerspace-2 будет эксплуатироваться 20 лет.

Minval.az