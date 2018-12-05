Стали известны новые подробности серьезного ДТП в городе Мингячевир, где микроавтобус марки Ford врезался в автомобиль марки Naz-Lifan.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, прибывшие на место ДТП инспекторы Дорожной полиции – старший лейтенант Самир Султанов и сержант Самир Джаббарлы – увидев, что у пассажирки легкового автомобиля начались роды, обеспечили оперативную доставку женщины в больницу, расчищая дорогу перед «Скорой» и сопровождая ее.

«Буквально через несколько минут после прибытия в больницу у нее родился мальчик. Состояние и матери, и младенца нормальное», — подчеркнули в полиции, отметив, что родственники роженицы выразили благодарность сотрудникам полиции и в их честь назвали новорожденного мальчика Самиром.

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