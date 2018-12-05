Резкое укрепление курса азербайджанского маната, в первую очередь, может оказать негативное воздействие на местных производителей.

Об этом в эфире телеканала «AZTV» во вторник сказал министр финансов страны Самир Шарифов.

По словам министра, причиной этому является то, что продукции местных производителей будет сложнее выходить на внешние рынки. «Конкурентоспособность будет снижаться. С другой стороны, они начнут проигрывать конкуренцию и на внутреннем рынке, куда будет импортироваться более дешевая продукция», — сказал министр.

Шарифов добавил, что в проводимая в последние годы в стране политика направлена на поддержании макроэкономического баланса и предоставлении необходимого толчка экономике для роста.

Отметим, что азербайджанский манат с начала 2017 года сохраняется на стабильном уровне — 1,7 маната к доллару США.

Minval.az