Американская энергетическая корпорация Chevron приняла решение запустить процесс продажи долей в крупнейших нефтяных месторождениях Азербайджана Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), говорится в сообщении компании во вторник.

Также Chevron намерена продать долю в трубопроводе Баку-Тбилиси-Джейхан, по которому каспийская нефть доставляется в турецкий порт Джейхан на побережье Средиземного моря для дальнейшей отгрузки танкерными партиями.

Ранее источники сообщили Рейтер о желании конкурента Chevron — компании Exxon — продать свою долю в проекте разработки крупнейшего блока азербайджанских нефтяных месторождений.

Minval.az