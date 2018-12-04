Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник во время ознакомления в Бакинском Экспо-центре с XXIV Азербайджанской Международной выставкой телекоммуникаций, инноваций и высоких технологий – «Bakutel-2018» дал интервью телеканалу «Россия-24».

— Господин президент, спасибо за интервью. Очень рады находиться в Азербайджане. Позвольте продолжить беседу с Вами на русском языке.

— Можно, пожалуйста. Вы прекрасно говорите и на азербайджанском языке.

— Во-первых, хотела спросить, поскольку не первый раз я уже в Азербайджане, очень приятно видеть, что в Баку все время что-то меняется. Вы развиваетесь, не останавливаетесь на одном месте. Скажите пожалуйста, какие инновации в последнее время вы развиваете, особенно в Азербайджане. Я знаю, что вы не только нефтяной сектор развиваете, но и хотите сделать акцент на ненефтяном секторе. Что Вы хотели бы развивать здесь?

— Совершенно верно. Это главная наша задача, которую мы успешно решаем – развитие ненефтяного сектора с тем, чтобы экономика Азербайджана устойчиво развивалась, независимо от мировой конъюнктуры цен на нефть. Поэтому в этом плане очень много делается, в плане развития инфраструктурных проектов для того, чтобы создать хорошие условия для бизнеса. Очень много проектов связано со стимулированием бизнеса, с помощью предпринимателям. В целом, инвестиционный климат и бизнес-климат в Азербайджане улучшается. Последние данные Всемирного банка, по подсчетам Doing business Азербайджан на 25-м месте. Мы за год продвинулись на 32 ступеньки, и сегодня – среди ведущих стран по возможности ведения бизнеса. Поэтому, конечно, сфера, которая здесь представлена, очень важна и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения инноваций, и с точки зрения образования. Это сфера, которая для нас является одним из приоритетов, и неслучайно, что уже 24-й год мы проводим такую выставку. Количество участвующих компаний растет из года в год. Мне сказали, что в этом году 230 и очень много местных, азербайджанских компаний. Больше половины – это азербайджанские компании. Это говорит о том, что мы уже готовы работать в этом направлении с тем, чтобы развивать страну и создавать новые рабочие места, потому что нефтяной сектор не создает рабочие места.

— И он не вечный.

— Да, конечно. Поэтому нам нужно постоянно стремиться, чтобы создание рабочих мест соответствовало уровню экономического развития с учетом демографического роста в Азербайджане. Мы должны стремиться, чтобы каждый вновь появившийся на свет гражданин страны через 20-30 лет был обеспечен работой.

— Скажите, а туризм. Вы же хотите туризм тоже развивать? Я так понимаю, что больше всего туристов сейчас из России. Правильно?

— Да, на первом месте из России. В этом году, но год еще не закончен, было более 800 тысяч россиян. Россияне устойчиво держат первое место. И у нас наблюдался рост туризма за последние 2 года: в 2016 году — на 22 процента, в 2017 году – на 20 процентов, в этом году пока еще не знаем, но тоже будет рост. Туристов привлекают, в первую очередь, условия, в которых они себя здесь ощущают. Что касается россиян, думаю, что они чувствуют себя как дома. Здесь нет языкового барьера, к ним очень хорошее отношение, общая наша история также играет важную роль.

— Очень вкусная еда…

— Да, совершенно верно. Конечно, уровень обеспечения безопасности, комфорта, гостеприимство азербайджанского народа, исторические памятники, климат. То есть я много могу говорить, почему туристы должны приезжать в Азербайджан. Думаю, что россияне меня услышат. Я с удовольствием приглашаю их посетить нашу страну. Мы им всегда очень рады.

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