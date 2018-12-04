Международный институт конверсии в Бонне (BICC) составил индекс милитаризации за 2018 год.

Индекс, включающий 151 страну, составляется по трем параметрам: соотношение расходов на военную сферу к ВВП, доля населения, занятого в этой сфере, и количество тяжелого вооружения на душу населения. Рейтинг составляется по 1000-бальной шкале, где 1000 – максимальный уровень милитаризации.

Возглавили список Израиль (911 баллов), Сингапур (885,7 балла) и Армения (860,1 балла). Азербайджан — на 12-м месте.

Среди европейских стран Азербайджан в данном рейтинге занимает шестую позицию (815,7 балла) — между Белоруссией и Украиной.

Minval.az