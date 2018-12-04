В Гяндже известный хирург скончался в больнице.

Как сообщает западное бюро Report, врач-хирург Гянджинской городской больницы № 1 имени Аббаса Саххата 61-летний Аднан Халиг оглу Исмаилов сегодня скончался.

Он приехал на работу, через некоторое время в рабочем кабинете врачу внезапно стало плохо. Пострадавший сразу же был помещен в реанимационное отделение больницы, однако спасти его жизнь не удалось. А.Исмаилов скончался из-за проблем с сердцем.

Отметим, что А.Исмаилов более 20 лет проработал врачом-хирургом. Некоторое время он проработал в должности главного врача хирургического отделения больницы № 1 имени Аббаса Саххата.

А.Исмаилов был женат, имеет 2 детей.

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