5 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром в некоторых местах возможен моросящий дождь. Утром на отдельных территориях прогнозируется слабый туман. Будет преобладать южный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 6-8, днем 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 765 мм до 758 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана 5 декабря местами будут дожди, которые могут принять интенсивный характер, в горных территориях ожидается снег.

Утром на отдельных территориях возможен туман. Скорость восточного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 5-7, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 4-7 градусов тепла.

Minval.az